جامعة جازان تجهز مركز لقاحات "كوفيد 19" بسعة 105 عيادات

للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا

وقعت جامعة جازان ممثلة بإدارة الخدمات الطبية، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما جهزت الجامعة مركزًا للقاحات كوفيد 19 بسعة 105 عيادات كأحد المراكز المنوط بها تقديم اللقاحات المعتمدة للمستفيدين.

وأوضح مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن هذه الاتفاقية تجسد دور الجامعة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مبيناً أن الجامعة ومن خلال المستشفى الجامعي سخرت كافة إمكانياتها من منشآت ومرافق وكوادر بشرية وفنية لخدمة الوطن بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الجامعة ستعمل على توسيع نطاق التطعيم وصولاً إلى المناعة المجتمعية في أسرع وقت ممكن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لجدولة استلام اللقاحات وتخزينها وإعطاء المتوفر من لقاح كوفيد- ۱۹ للمستفيدين حسب الأولويات الموضحة ووفقًا للكميات المخصصة، كما ستزود الجامعة وزارة الصحة بتقارير دورية عن سير عمليات التحصين ومؤشرات الجودة.

وقال المشرف على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، إن الجامعة وبموجب هذه الاتفاقية مع وزارة الصحة ستقوم بإعطاء لقاحات "کوفيد-19" المعتمدة وتنفيذ عمليات التحصين للمستفيدين، حسب الأولوية للفئات والأعمار التي تقرها وزارة الصحة، بعد تسجيل مواعيدهم من خلال الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة، موضحًا أنه سيتم تحديد أول مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.