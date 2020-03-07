"برنامج جامعة الملك خالد الصحي" بالحرجة يخدم أكثر من 900 شخص

في أسبوعه الأول .. فعاليات تثقيفية ومحاضرات توعوية استهدفت جميع الفئات

نفّذت جامعة الملك خالد عدداً من الدورات التدريبية والمحاضرات المتنوعة والبرامج الصحية خلال الأسبوع الأول من فعاليات البرنامج الصحي والتثقيفي والتوعوي الثامن الذي تنظمه الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عدد من الجهات من داخل الجامعة وخارجها ويقام بمحافظة الحرجة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل؛ أن البرامج المنفّذة استهدفت أفراد المجتمع المحلي وموظفي وموظفات الإدارات الحكومية والطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، واستفاد منها أكثر من 780 شخصاً في الجانبين التوعوي والتثقيفي، فيما تمت معاينة أكثر من 133 مريضاً في عيادات البرنامج الصحية.

وخلال البرنامج قدّم وكیل كلیة العلوم والآداب بظھران الجنوب الدكتور عبدالرحمن الحازمي؛ محاضرة بعنوان "دور الشباب في حمایة الوطن"، بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بكلیة العلوم والآداب بظھران الجنوب، وهدفت المحاضرة إلى تسلیط الضوء على دور الشباب في تمثیل الوجه المشرق؛ كونھم یمثلون جانب قوتھا ومحور تطورھا.

وقدّم كلٌّ من: الدكتورة جمیلة القحطاني؛ والدكتورة أریج الأنصاري؛ وأمیرة آل ثقفان؛ ومنیرة الدویرم؛ دورة تدريبية بعنوان "الانضباط المدرسي والتحصیل الدراسي وأثر ذلك على المستوى العلمي"، وذلك بالتعاون مع كلیة العلوم والآداب بسراة عبیدة.

تناولت الدورة أھمیة الانضباط المدرسي والتحصیل الدراسي، وبیان أثرھما الفعال في المؤسسات التربویة وفي مستوى الطالبات، وإيضاح دور المعلمة في تحقیق الانضباط المدرسي.

يُذكر أن مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي؛ دشّن النسخة الثامنة من برنامج الجامعة الصحي والتوعوي والتثقيفي في محافظة الحرجة، في غرة رجب الجاري.