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اكتشفتها بعد التصوير.. "أمّ" توثق مقطع اصطدام مركبة لطفل أمام مدرسته

كانت تعلق فيه على خطر مضاربات الطلاب دون وجود رقابة لحمايتهم

تناقل عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"أم" أثناء انتظار أبنائها وهي تصور مقطع فيديو على برنامج "سناب شات".

وكانت الأم خلال المقطع تعلّق فيه على خطر مضاربات الطلاب دون وجود رقابة لحمايتهم، ودون علمها في حينها ظهرت مركبة من نوع "سيكويا"، وهي تسير بسرعة منخفضة تصطدم بأحد الأطفال عند خروجه من المدرسة الذي سقط وعبرت من فوقه واستمرت في السير لأمتار ثم توقفت.

ويظهر مقطع الفيديو أيضاً رجلًا خلف المركبة وهو يضع يده فوق رأسه أثناء الحادثة ويشير لصاحب المركبة بالتوقف، ليخرج بعدها الطفل وهو بصحة تامة - بفضل الله -

إلى هذا علقت مصورة الفيديو برسالة على فيديو المصادفة بقولها: "شفتوا اللي شفته آخر المقطع؟".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتشفتها بعد التصوير.. "أمّ" توثق مقطع اصطدام مركبة لطفل أمام مدرسته
سبق

تناقل عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"أم" أثناء انتظار أبنائها وهي تصور مقطع فيديو على برنامج "سناب شات".

وكانت الأم خلال المقطع تعلّق فيه على خطر مضاربات الطلاب دون وجود رقابة لحمايتهم، ودون علمها في حينها ظهرت مركبة من نوع "سيكويا"، وهي تسير بسرعة منخفضة تصطدم بأحد الأطفال عند خروجه من المدرسة الذي سقط وعبرت من فوقه واستمرت في السير لأمتار ثم توقفت.

ويظهر مقطع الفيديو أيضاً رجلًا خلف المركبة وهو يضع يده فوق رأسه أثناء الحادثة ويشير لصاحب المركبة بالتوقف، ليخرج بعدها الطفل وهو بصحة تامة - بفضل الله -

إلى هذا علقت مصورة الفيديو برسالة على فيديو المصادفة بقولها: "شفتوا اللي شفته آخر المقطع؟".

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:51 PM

اكتشفتها بعد التصوير.. "أمّ" توثق مقطع اصطدام مركبة لطفل أمام مدرسته

كانت تعلق فيه على خطر مضاربات الطلاب دون وجود رقابة لحمايتهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
9
6,536

تناقل عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"أم" أثناء انتظار أبنائها وهي تصور مقطع فيديو على برنامج "سناب شات".

وكانت الأم خلال المقطع تعلّق فيه على خطر مضاربات الطلاب دون وجود رقابة لحمايتهم، ودون علمها في حينها ظهرت مركبة من نوع "سيكويا"، وهي تسير بسرعة منخفضة تصطدم بأحد الأطفال عند خروجه من المدرسة الذي سقط وعبرت من فوقه واستمرت في السير لأمتار ثم توقفت.

ويظهر مقطع الفيديو أيضاً رجلًا خلف المركبة وهو يضع يده فوق رأسه أثناء الحادثة ويشير لصاحب المركبة بالتوقف، ليخرج بعدها الطفل وهو بصحة تامة - بفضل الله -

إلى هذا علقت مصورة الفيديو برسالة على فيديو المصادفة بقولها: "شفتوا اللي شفته آخر المقطع؟".

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