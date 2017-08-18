النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "تعليم عفيف" يعتمد حركة النقل والتكليف لقادة ووكلاء المدارس

شملت الحركة 18 معلمًا من المنقولين والمكلفين الجدد ومن لم يجدد تكليفهم

اعتمد مدير تعليم محافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة النقل والتكليف الأولى لقادة المدارس، والتجديد لبقية القادة والوكلاء في مدارسهم السابقة لمدة عام دراسي.

وفي التفاصيل، جاءت نتائج الحركة كالتالي: أولاً: القادة والوكلاء الذين لم يجدد تكليفهم للعام الدراسي 1441 هـ:

منصور مزيد الجعيد قائد ثانوية عفيف، عبدالله قعدان العتيبي قائد مدرسة تنيبيكة، فايز سلمان المرشدي قائد مدرسة أبي بن كعب، عبدالعزيز بركة السلمي وكيل ثانوية عفيف، مترك عبدالرحمن الرويس وكيل متوسطة عبدالرحمن الداخل

ثانيًا: القادة والوكلاء المنقولون:

منير عبدالله البقمي قائد لمدرسة تنيبيكة، ضيف الله حسن الصاعدي لمدرسة ثانوية عفيف، عبدالله ربيع المقاطي لمدرسة خالد بن الوليد، محمد حسين اللحياني لمدرسة الخضارة، فهد عبدالله الثبيتي لمدرسة عبدالله بن مسعود، بندر عبيد الصواط لمدرسة الملك فهد، منصور بهاج القثامي لمدرسة أبي بن كعب، فواز محمد الثبيتي لمدرسة البرزة، عبدالله عون الثبيتي لمدرسة المردمة، مسفر مقعد المرشدي وكيلاً لمدرسة عبدالرحمن الداخل.

ثالثًا: القادة المكلفون تكليفًا جديدًا:

عزام محمد الصواط لمدرسة عثمان بن عفان، نادر ماجد الحربي لمدرسة الكفية، ضيف الله مريزيق المحوري لمدرسة الجمانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "تعليم عفيف" يعتمد حركة النقل والتكليف لقادة ووكلاء المدارس
سبق

اعتمد مدير تعليم محافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة النقل والتكليف الأولى لقادة المدارس، والتجديد لبقية القادة والوكلاء في مدارسهم السابقة لمدة عام دراسي.

وفي التفاصيل، جاءت نتائج الحركة كالتالي: أولاً: القادة والوكلاء الذين لم يجدد تكليفهم للعام الدراسي 1441 هـ:

منصور مزيد الجعيد قائد ثانوية عفيف، عبدالله قعدان العتيبي قائد مدرسة تنيبيكة، فايز سلمان المرشدي قائد مدرسة أبي بن كعب، عبدالعزيز بركة السلمي وكيل ثانوية عفيف، مترك عبدالرحمن الرويس وكيل متوسطة عبدالرحمن الداخل

ثانيًا: القادة والوكلاء المنقولون:

منير عبدالله البقمي قائد لمدرسة تنيبيكة، ضيف الله حسن الصاعدي لمدرسة ثانوية عفيف، عبدالله ربيع المقاطي لمدرسة خالد بن الوليد، محمد حسين اللحياني لمدرسة الخضارة، فهد عبدالله الثبيتي لمدرسة عبدالله بن مسعود، بندر عبيد الصواط لمدرسة الملك فهد، منصور بهاج القثامي لمدرسة أبي بن كعب، فواز محمد الثبيتي لمدرسة البرزة، عبدالله عون الثبيتي لمدرسة المردمة، مسفر مقعد المرشدي وكيلاً لمدرسة عبدالرحمن الداخل.

ثالثًا: القادة المكلفون تكليفًا جديدًا:

عزام محمد الصواط لمدرسة عثمان بن عفان، نادر ماجد الحربي لمدرسة الكفية، ضيف الله مريزيق المحوري لمدرسة الجمانية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:30 PM

بالأسماء.. "تعليم عفيف" يعتمد حركة النقل والتكليف لقادة ووكلاء المدارس

شملت الحركة 18 معلمًا من المنقولين والمكلفين الجدد ومن لم يجدد تكليفهم

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
290

اعتمد مدير تعليم محافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة النقل والتكليف الأولى لقادة المدارس، والتجديد لبقية القادة والوكلاء في مدارسهم السابقة لمدة عام دراسي.

وفي التفاصيل، جاءت نتائج الحركة كالتالي: أولاً: القادة والوكلاء الذين لم يجدد تكليفهم للعام الدراسي 1441 هـ:

منصور مزيد الجعيد قائد ثانوية عفيف، عبدالله قعدان العتيبي قائد مدرسة تنيبيكة، فايز سلمان المرشدي قائد مدرسة أبي بن كعب، عبدالعزيز بركة السلمي وكيل ثانوية عفيف، مترك عبدالرحمن الرويس وكيل متوسطة عبدالرحمن الداخل

ثانيًا: القادة والوكلاء المنقولون:

منير عبدالله البقمي قائد لمدرسة تنيبيكة، ضيف الله حسن الصاعدي لمدرسة ثانوية عفيف، عبدالله ربيع المقاطي لمدرسة خالد بن الوليد، محمد حسين اللحياني لمدرسة الخضارة، فهد عبدالله الثبيتي لمدرسة عبدالله بن مسعود، بندر عبيد الصواط لمدرسة الملك فهد، منصور بهاج القثامي لمدرسة أبي بن كعب، فواز محمد الثبيتي لمدرسة البرزة، عبدالله عون الثبيتي لمدرسة المردمة، مسفر مقعد المرشدي وكيلاً لمدرسة عبدالرحمن الداخل.

ثالثًا: القادة المكلفون تكليفًا جديدًا:

عزام محمد الصواط لمدرسة عثمان بن عفان، نادر ماجد الحربي لمدرسة الكفية، ضيف الله مريزيق المحوري لمدرسة الجمانية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,982
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,878
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,838
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,001

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة