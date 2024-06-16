السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435
سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.
السودان
فيروس كورونا الجديد
السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-16
سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:15 PM
السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435
سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.