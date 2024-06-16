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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة
سبق

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:15 PM

السودان يسجل 215 إصابة بكورونا وتسع حالات وفاة

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد وصل إلى 7435

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسع حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 468 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2720 حالة للشفاء.

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