القبض على شخص اعتدى على عامل بسبب كمام قماش الأشمغة

أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.
أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.
أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.
أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.