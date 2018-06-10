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القبض على شخص اعتدى على عامل بسبب كمام قماش الأشمغة

أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.

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القبض على شخص اعتدى على عامل بسبب كمام قماش الأشمغة
سبق

أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
05:03 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
05:50 PM

القبض على شخص اعتدى على عامل بسبب كمام قماش الأشمغة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
7
6,314

أعلنت وزارة الداخلية عبر سنابها الرسمي عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد العمالة؛ بسبب ارتدائه كماماً مصنوعاً من قماش الأشمغة.

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