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استعدادًا لموسم الأمطار.. "أمانة الطائف" تستنفر طاقتها البشرية والآلية

شدد الأمين على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون مع كل الجهات

وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كل الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية لرفع درجة الاستعداد البشرية والآلية لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية والجاهزية لأي طارئ؛ مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود في هذا الصدد، وتعزيز التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وقد باشرت الإدارات المختصة بالأمانة، تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء مضخات المياه في الأنفاق، ونشر مضخات الشفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي وصلت لغرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشترك.

وساهمت خطة العمل الاستباقية لموسم الأمطار -التي نفّذتها الأمانة- في التهيؤ لموسم الأمطار.. بدورها عملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء، مع إزالة عوائق تصريف المياه، كما وفّرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح.

وتتواصل أمانة الطائف مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ للتعرف على توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار، كما فعّلت خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة، ونقلها إلى فِرَق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.

أمانة الطائف أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدادًا لموسم الأمطار.. "أمانة الطائف" تستنفر طاقتها البشرية والآلية
سبق

وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كل الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية لرفع درجة الاستعداد البشرية والآلية لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية والجاهزية لأي طارئ؛ مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود في هذا الصدد، وتعزيز التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وقد باشرت الإدارات المختصة بالأمانة، تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء مضخات المياه في الأنفاق، ونشر مضخات الشفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي وصلت لغرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشترك.

وساهمت خطة العمل الاستباقية لموسم الأمطار -التي نفّذتها الأمانة- في التهيؤ لموسم الأمطار.. بدورها عملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء، مع إزالة عوائق تصريف المياه، كما وفّرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح.

وتتواصل أمانة الطائف مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ للتعرف على توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار، كما فعّلت خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة، ونقلها إلى فِرَق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:39 PM

استعدادًا لموسم الأمطار.. "أمانة الطائف" تستنفر طاقتها البشرية والآلية

شدد الأمين على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون مع كل الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كل الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية لرفع درجة الاستعداد البشرية والآلية لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية والجاهزية لأي طارئ؛ مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود في هذا الصدد، وتعزيز التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وقد باشرت الإدارات المختصة بالأمانة، تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء مضخات المياه في الأنفاق، ونشر مضخات الشفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي وصلت لغرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشترك.

وساهمت خطة العمل الاستباقية لموسم الأمطار -التي نفّذتها الأمانة- في التهيؤ لموسم الأمطار.. بدورها عملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء، مع إزالة عوائق تصريف المياه، كما وفّرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح.

وتتواصل أمانة الطائف مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ للتعرف على توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار، كما فعّلت خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة، ونقلها إلى فِرَق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.

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