النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي

"بيزوس" أشار إلى أن شركته ستصل إلى صفر انبعاثات بحلول 2040

أعلن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، عن تبرّعه بمليارَيْ دولار إضافية لجهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة، وتحويل أنظمة الغذاء، ليصل مجموع تبرعاته للحفاظ على الطبيعة لـ3 مليارات دولار، ضمن تعهّد مؤسسته الخيرية الأساسي بـ10 مليارات دولارات للهدف ذاته.

وأوضح "بيزوس" أن الـ3 مليارات ستزيد من الجهود للحفاظ على الطبيعة بمقدار 3 أضعاف، وأن تلك الأموال ستخصص للتركيز بشكل متزامن على الحفاظ على الطبيعة وتحويل أنظمة الطعام".

وشدد مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية على أن البشرية "يجب أن تحافظ على ما لديها وأن تستعيد ما جرى تدميره وتزرع ما تحتاجه، وفقاً لـ"الشرق".

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والمنظمات الخيرية فقط،، وإنما هناك دور القطاع الخاص في هذه العملية.

وبيّن أن "أمازون" تنوي الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2040، وأنها ستحول أسطول سياراتها للكهرباء بالكامل.

وذكر أن رؤية الأرض من الفضاء تغير النظرة للعالم، وأن رحلته الأخيرة في يوليو الماضي، إلى الفضاء، بدا فيها الغلاف الجوي رفيعاً للغاية والعالم متناهٍ وهشّ بالنظر إليه من أعلى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي
سبق

أعلن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، عن تبرّعه بمليارَيْ دولار إضافية لجهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة، وتحويل أنظمة الغذاء، ليصل مجموع تبرعاته للحفاظ على الطبيعة لـ3 مليارات دولار، ضمن تعهّد مؤسسته الخيرية الأساسي بـ10 مليارات دولارات للهدف ذاته.

وأوضح "بيزوس" أن الـ3 مليارات ستزيد من الجهود للحفاظ على الطبيعة بمقدار 3 أضعاف، وأن تلك الأموال ستخصص للتركيز بشكل متزامن على الحفاظ على الطبيعة وتحويل أنظمة الطعام".

وشدد مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية على أن البشرية "يجب أن تحافظ على ما لديها وأن تستعيد ما جرى تدميره وتزرع ما تحتاجه، وفقاً لـ"الشرق".

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والمنظمات الخيرية فقط،، وإنما هناك دور القطاع الخاص في هذه العملية.

وبيّن أن "أمازون" تنوي الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2040، وأنها ستحول أسطول سياراتها للكهرباء بالكامل.

وذكر أن رؤية الأرض من الفضاء تغير النظرة للعالم، وأن رحلته الأخيرة في يوليو الماضي، إلى الفضاء، بدا فيها الغلاف الجوي رفيعاً للغاية والعالم متناهٍ وهشّ بالنظر إليه من أعلى.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:14 PM

مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي

"بيزوس" أشار إلى أن شركته ستصل إلى صفر انبعاثات بحلول 2040

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,523

أعلن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، عن تبرّعه بمليارَيْ دولار إضافية لجهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة، وتحويل أنظمة الغذاء، ليصل مجموع تبرعاته للحفاظ على الطبيعة لـ3 مليارات دولار، ضمن تعهّد مؤسسته الخيرية الأساسي بـ10 مليارات دولارات للهدف ذاته.

وأوضح "بيزوس" أن الـ3 مليارات ستزيد من الجهود للحفاظ على الطبيعة بمقدار 3 أضعاف، وأن تلك الأموال ستخصص للتركيز بشكل متزامن على الحفاظ على الطبيعة وتحويل أنظمة الطعام".

وشدد مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية على أن البشرية "يجب أن تحافظ على ما لديها وأن تستعيد ما جرى تدميره وتزرع ما تحتاجه، وفقاً لـ"الشرق".

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والمنظمات الخيرية فقط،، وإنما هناك دور القطاع الخاص في هذه العملية.

وبيّن أن "أمازون" تنوي الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2040، وأنها ستحول أسطول سياراتها للكهرباء بالكامل.

وذكر أن رؤية الأرض من الفضاء تغير النظرة للعالم، وأن رحلته الأخيرة في يوليو الماضي، إلى الفضاء، بدا فيها الغلاف الجوي رفيعاً للغاية والعالم متناهٍ وهشّ بالنظر إليه من أعلى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة