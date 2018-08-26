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"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان

قبل يومين من موعدها المقرر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.

وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان
سبق

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.

وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:31 PM

"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان

قبل يومين من موعدها المقرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.

وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".

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