"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان
قبل يومين من موعدها المقرر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-26
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:31 PM
"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان
قبل يومين من موعدها المقرر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".