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جولات تفتيشية لـ "التجارة" على محطات الوقود للتحقق من الأسعار

الموضوعة على الشاشات ومطابقتها بالمعلنة بمناطق المملكة

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتَي اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالأسعار المعتمدة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار محطات الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات تفتيشية لـ "التجارة" على محطات الوقود للتحقق من الأسعار
سبق

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتَي اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالأسعار المعتمدة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
08:49 AM

جولات تفتيشية لـ "التجارة" على محطات الوقود للتحقق من الأسعار

الموضوعة على الشاشات ومطابقتها بالمعلنة بمناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتَي اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالأسعار المعتمدة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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