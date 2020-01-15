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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية وتطوير 19 ألف أرض

شملت 3 مشاريع سكنية و4 مخططات

وقّع برنامج "سكني" بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وذلك لتنفيذ وبناء 6.089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، وكذلك تطوير نحو 19 ألف أرض سكنية وذلك ضمن مؤتمر "الإسكان.. رؤية تتحقق" الذي عُقِد أمس الثلاثاء، وأعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثالثة للعام 2019 بخدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 3 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وذلك لتنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "فلل الأوركيدز" بمدينة رابغ، وشركة "دور العقارية" لبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جادة السكب" في مدينة المدينة المنورة، وشركة "الحناكي" وذلك لتنفيذ مشروع "جدة قاردنز" في مدينة جدة الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما وقّع برنامج "سكني" 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال شملت التوقيع مع شركة "هيف بن محمد بن عبود القحطاني"؛ لتطوير مشروع مخطط "أرض النقل" في المدينة المنورة الذي يضم 5175 أرضاً سكنية، وتطوير البنية التحتية لمشروع مخطط "جنوب جدة" الذي يوفر 4911 قطعة أرض، وكذلك التوقيع مع شركة "بن جار الله" لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط "أرض الفرسان" يضم 5352 قطة أرض، وشركة "السمار الحديث" لتنفيذ تطوير مشروع "أرض الشفاء" بمدينة الرياض يوفر 3514 أرضاً.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

سكني وزير الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية وتطوير 19 ألف أرض
سبق

وقّع برنامج "سكني" بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وذلك لتنفيذ وبناء 6.089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، وكذلك تطوير نحو 19 ألف أرض سكنية وذلك ضمن مؤتمر "الإسكان.. رؤية تتحقق" الذي عُقِد أمس الثلاثاء، وأعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثالثة للعام 2019 بخدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 3 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وذلك لتنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "فلل الأوركيدز" بمدينة رابغ، وشركة "دور العقارية" لبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جادة السكب" في مدينة المدينة المنورة، وشركة "الحناكي" وذلك لتنفيذ مشروع "جدة قاردنز" في مدينة جدة الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما وقّع برنامج "سكني" 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال شملت التوقيع مع شركة "هيف بن محمد بن عبود القحطاني"؛ لتطوير مشروع مخطط "أرض النقل" في المدينة المنورة الذي يضم 5175 أرضاً سكنية، وتطوير البنية التحتية لمشروع مخطط "جنوب جدة" الذي يوفر 4911 قطعة أرض، وكذلك التوقيع مع شركة "بن جار الله" لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط "أرض الفرسان" يضم 5352 قطة أرض، وشركة "السمار الحديث" لتنفيذ تطوير مشروع "أرض الشفاء" بمدينة الرياض يوفر 3514 أرضاً.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
05:13 PM
اخر تعديل
15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
07:23 PM

"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية وتطوير 19 ألف أرض

شملت 3 مشاريع سكنية و4 مخططات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع برنامج "سكني" بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وذلك لتنفيذ وبناء 6.089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، وكذلك تطوير نحو 19 ألف أرض سكنية وذلك ضمن مؤتمر "الإسكان.. رؤية تتحقق" الذي عُقِد أمس الثلاثاء، وأعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثالثة للعام 2019 بخدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 3 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وذلك لتنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "فلل الأوركيدز" بمدينة رابغ، وشركة "دور العقارية" لبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جادة السكب" في مدينة المدينة المنورة، وشركة "الحناكي" وذلك لتنفيذ مشروع "جدة قاردنز" في مدينة جدة الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما وقّع برنامج "سكني" 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال شملت التوقيع مع شركة "هيف بن محمد بن عبود القحطاني"؛ لتطوير مشروع مخطط "أرض النقل" في المدينة المنورة الذي يضم 5175 أرضاً سكنية، وتطوير البنية التحتية لمشروع مخطط "جنوب جدة" الذي يوفر 4911 قطعة أرض، وكذلك التوقيع مع شركة "بن جار الله" لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط "أرض الفرسان" يضم 5352 قطة أرض، وشركة "السمار الحديث" لتنفيذ تطوير مشروع "أرض الشفاء" بمدينة الرياض يوفر 3514 أرضاً.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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