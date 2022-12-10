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أمانة جدة تنفي العثور على أي مخالفات في "مطعم ثول"

عقب تداول مقطع عن احتوائه على مخالفات تتعلق بالصحة العامة

كشفت أمانة محافظة جدة ملابسات ما أُثير في المقطع المتداوَل عن وجود أسماك في أحد المطاعم الشهيرة بالقضيمة القريب من مركز ثول شمال محافظة جدة، وما احتواه المقطع من أن المطعم نقل الأسماك والجمبري في سيارة معدة لنقل صناديق المياه، وداخل صناديق فلين.

وقال المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة لـ"سبق" إن مراقبين من بلدية ثول باشروا الموقع، وبعد الكشف لم يعثروا على أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة.

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أمانة جدة تنفي العثور على أي مخالفات في "مطعم ثول"
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة ملابسات ما أُثير في المقطع المتداوَل عن وجود أسماك في أحد المطاعم الشهيرة بالقضيمة القريب من مركز ثول شمال محافظة جدة، وما احتواه المقطع من أن المطعم نقل الأسماك والجمبري في سيارة معدة لنقل صناديق المياه، وداخل صناديق فلين.

وقال المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة لـ"سبق" إن مراقبين من بلدية ثول باشروا الموقع، وبعد الكشف لم يعثروا على أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:36 PM

أمانة جدة تنفي العثور على أي مخالفات في "مطعم ثول"

عقب تداول مقطع عن احتوائه على مخالفات تتعلق بالصحة العامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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2,610

كشفت أمانة محافظة جدة ملابسات ما أُثير في المقطع المتداوَل عن وجود أسماك في أحد المطاعم الشهيرة بالقضيمة القريب من مركز ثول شمال محافظة جدة، وما احتواه المقطع من أن المطعم نقل الأسماك والجمبري في سيارة معدة لنقل صناديق المياه، وداخل صناديق فلين.

وقال المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة لـ"سبق" إن مراقبين من بلدية ثول باشروا الموقع، وبعد الكشف لم يعثروا على أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة.

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