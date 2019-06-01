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خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة توليه ولاية جديدة

هنأه بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنَّأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية، وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسًا لجمهورية جنوب إفريقيا.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق، وللشعب الجنوب إفريقي الصديق المزيد من التقدم.

وقد عبَّر الرئيس الجنوب إفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديًا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة توليه ولاية جديدة
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنَّأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية، وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسًا لجمهورية جنوب إفريقيا.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق، وللشعب الجنوب إفريقي الصديق المزيد من التقدم.

وقد عبَّر الرئيس الجنوب إفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديًا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:36 PM

خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة توليه ولاية جديدة

هنأه بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنَّأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية، وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسًا لجمهورية جنوب إفريقيا.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق، وللشعب الجنوب إفريقي الصديق المزيد من التقدم.

وقد عبَّر الرئيس الجنوب إفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديًا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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