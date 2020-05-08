النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا و1025 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3112 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن 1025 حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا و1025 حالة تماثلت للشفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3112 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن 1025 حالة قد تماثلت للشفاء.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:39 PM

سلطنة عمان: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا و1025 حالة تماثلت للشفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
241

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3112 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن 1025 حالة قد تماثلت للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,877
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,114

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة