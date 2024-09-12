النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم

"الصحة": سيتم تنظيم تلقيح المواطنين خاصة الفئات الأكثر عُرضة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته، اليوم السبت، وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 من أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

روسيا اللقاح الروسي سبوتنيك V

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم
سبق

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته، اليوم السبت، وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 من أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:42 AM

روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم

"الصحة": سيتم تنظيم تلقيح المواطنين خاصة الفئات الأكثر عُرضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,103

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته، اليوم السبت، وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 من أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,890
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,465
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,483

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة