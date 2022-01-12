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الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA يجدد عضوية ‎الأكاديمية السعودية كمركز تدريب معتمد دولياً

هذا الإنجاز يعكس إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اعتماد الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني كمركز تدريب معتمد دولياً (ATC)، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات.

وسيُمكن اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الأكاديمية السعودية من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دولياً فضلاً عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (IATA).

ويعكس هذا الإنجاز إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني، ويمثل امتداداً للاعترافات الدولية التي تحصدها الأكاديمية وتتويج للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

وكانت الأكاديمية السعودية للطيران المدني قد حصلت مؤخراً على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ( IFSAC).


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الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA يجدد عضوية ‎الأكاديمية السعودية كمركز تدريب معتمد دولياً
سبق

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اعتماد الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني كمركز تدريب معتمد دولياً (ATC)، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات.

وسيُمكن اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الأكاديمية السعودية من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دولياً فضلاً عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (IATA).

ويعكس هذا الإنجاز إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني، ويمثل امتداداً للاعترافات الدولية التي تحصدها الأكاديمية وتتويج للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

وكانت الأكاديمية السعودية للطيران المدني قد حصلت مؤخراً على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ( IFSAC).


12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:07 PM

الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA يجدد عضوية ‎الأكاديمية السعودية كمركز تدريب معتمد دولياً

هذا الإنجاز يعكس إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اعتماد الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني كمركز تدريب معتمد دولياً (ATC)، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات.

وسيُمكن اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الأكاديمية السعودية من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دولياً فضلاً عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (IATA).

ويعكس هذا الإنجاز إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني، ويمثل امتداداً للاعترافات الدولية التي تحصدها الأكاديمية وتتويج للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

وكانت الأكاديمية السعودية للطيران المدني قد حصلت مؤخراً على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ( IFSAC).


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