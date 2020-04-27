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"الصحة" في المؤتمر الصحفي: الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة قائمة والمسؤولية كبيرة

طالبت بالاستمرار في تطبيق الأساليب الوقائية والاحترازية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الفيروس لا يزال موجوداً، وأن الجائحة لا تزال قائمة، وهنا الدور يتركز علينا كمسؤولين ومواطنين، من حيث اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

وأردف: يجب أن نواصل تطبيق السلوكيات الاحترازية؛ من التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وترك مسافة بين الأشخاص، وتجنّب الاجتماعات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" في المؤتمر الصحفي: الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة قائمة والمسؤولية كبيرة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الفيروس لا يزال موجوداً، وأن الجائحة لا تزال قائمة، وهنا الدور يتركز علينا كمسؤولين ومواطنين، من حيث اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

وأردف: يجب أن نواصل تطبيق السلوكيات الاحترازية؛ من التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وترك مسافة بين الأشخاص، وتجنّب الاجتماعات.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:02 PM

"الصحة" في المؤتمر الصحفي: الفيروس لا يزال موجوداً والجائحة قائمة والمسؤولية كبيرة

طالبت بالاستمرار في تطبيق الأساليب الوقائية والاحترازية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
8,090

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الفيروس لا يزال موجوداً، وأن الجائحة لا تزال قائمة، وهنا الدور يتركز علينا كمسؤولين ومواطنين، من حيث اتخاذ التدابير الصحية والوقائية لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.

وأردف: يجب أن نواصل تطبيق السلوكيات الاحترازية؛ من التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وترك مسافة بين الأشخاص، وتجنّب الاجتماعات.

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