النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. حريق هائل يلتهم سوقًا شعبيًا في إمارة عجمان

لم تصدر بعد تقارير عن خسائر بشرية

شب حريق هائل اليوم (الأربعاء) في سوق شعبي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم" أن إدارة الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقًا متطورًا نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديد.

وأضاف أنه لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية من جراء الحريق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات للحريق الذي انتشر على مساحة واسعة ولم تجرِ السيطرة عليها حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=FRDBvWib_-4

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. حريق هائل يلتهم سوقًا شعبيًا في إمارة عجمان
سبق

شب حريق هائل اليوم (الأربعاء) في سوق شعبي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم" أن إدارة الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقًا متطورًا نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديد.

وأضاف أنه لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية من جراء الحريق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات للحريق الذي انتشر على مساحة واسعة ولم تجرِ السيطرة عليها حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=FRDBvWib_-4

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:56 PM

شاهد.. حريق هائل يلتهم سوقًا شعبيًا في إمارة عجمان

لم تصدر بعد تقارير عن خسائر بشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,453

شب حريق هائل اليوم (الأربعاء) في سوق شعبي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح موقع "الإمارات اليوم" أن إدارة الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقًا متطورًا نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديد.

وأضاف أنه لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية من جراء الحريق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات للحريق الذي انتشر على مساحة واسعة ولم تجرِ السيطرة عليها حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=FRDBvWib_-4

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,679
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة