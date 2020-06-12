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الشؤون الإسلامية بجازان: التباعد في صلاة الجمعة مسؤولية الجميع

"كريري" لـ"سبق": واجب الحماية تكاملي بين الإمام والمصلين

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، أن مسؤولية التباعد والحماية من عدوى فيروس كورونا في الصلوات -بما فيها صلاة الجمعة- تقع على عاتق المصلين والإمام.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبده كريري لـ"سبق": التباعد والحماية مسؤولية تكاملية بين الإمام والمصلين وكل فرد عليه واجب في ذلك.

وأضاف: الجوامع موضّح فيها أماكن الصلاة حسب توجيهات الوزارة؛ بحيث تكون المسافة بين كل شخصين مترين، وأن يكون هناك صف فارغ بين كل صفين.

وأردف: مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وجّه بفتح ١٠١٤ مسجدًا مساندًا في كافة أنحاء المنطقة لاحتواء أعداد المصلين ومطبق بها شروط التباعد.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" حول مسؤولية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد وخاصة صلاة الجمعة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشؤون الإسلامية بجازان: التباعد في صلاة الجمعة مسؤولية الجميع
سبق

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، أن مسؤولية التباعد والحماية من عدوى فيروس كورونا في الصلوات -بما فيها صلاة الجمعة- تقع على عاتق المصلين والإمام.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبده كريري لـ"سبق": التباعد والحماية مسؤولية تكاملية بين الإمام والمصلين وكل فرد عليه واجب في ذلك.

وأضاف: الجوامع موضّح فيها أماكن الصلاة حسب توجيهات الوزارة؛ بحيث تكون المسافة بين كل شخصين مترين، وأن يكون هناك صف فارغ بين كل صفين.

وأردف: مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وجّه بفتح ١٠١٤ مسجدًا مساندًا في كافة أنحاء المنطقة لاحتواء أعداد المصلين ومطبق بها شروط التباعد.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" حول مسؤولية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد وخاصة صلاة الجمعة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:26 PM

الشؤون الإسلامية بجازان: التباعد في صلاة الجمعة مسؤولية الجميع

"كريري" لـ"سبق": واجب الحماية تكاملي بين الإمام والمصلين

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قاسم الخبراني - جازان
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أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، أن مسؤولية التباعد والحماية من عدوى فيروس كورونا في الصلوات -بما فيها صلاة الجمعة- تقع على عاتق المصلين والإمام.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبده كريري لـ"سبق": التباعد والحماية مسؤولية تكاملية بين الإمام والمصلين وكل فرد عليه واجب في ذلك.

وأضاف: الجوامع موضّح فيها أماكن الصلاة حسب توجيهات الوزارة؛ بحيث تكون المسافة بين كل شخصين مترين، وأن يكون هناك صف فارغ بين كل صفين.

وأردف: مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وجّه بفتح ١٠١٤ مسجدًا مساندًا في كافة أنحاء المنطقة لاحتواء أعداد المصلين ومطبق بها شروط التباعد.

جاء ذلك في رده على استفسار "سبق" حول مسؤولية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد وخاصة صلاة الجمعة.

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