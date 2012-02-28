الضمان الصحي: 140 مستشفىً حكومياً يقدم "التأمين الصحي"

خطوة تتيح فرصاً أوسع للمستفيدين من أجل تلقى العلاج اللازم

ارتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعتمدة لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى "140" مستشفى موزعاً على مختلف مناطق المملكة، حيث تمت تهيئتها جميعاً لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.

وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين بهذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص.

وقال: هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي.

ودعا "الحسين" رجال الأعمال إلى إقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي في إطار الرؤية 2030.

وأضاف: سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ إن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية.

وأكد حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.

وأردف "الحسين": المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في مدن المملكة كافة على أن تتضمن مستويات الخدمات الصحية كافة حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن "34" مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية.

وتابع: نرجح أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شكات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.

وقال: جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11.847.950) مؤمناً له منهم (2.777.798) سعوديين و (9.070.152) غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4610) مقدمي خدمة صحية و"27" شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات.