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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات

مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة بينها 559 وفاة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
02:08 PM

1310 إصابات بـ"كورونا" آخر 24 ساعة في الإمارات

مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة بينها 559 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161.365 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأشارت إلى شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150.261 حالة.

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