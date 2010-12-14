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"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد "كورونا"

يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة

تبدأ ألمانيا اعتباراً من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الإثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر"، ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.

ووفق "الألمانية"، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراضٍ شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرّضين لهذا الخطر.

وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.

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ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد "كورونا"
سبق

تبدأ ألمانيا اعتباراً من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الإثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر"، ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.

ووفق "الألمانية"، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراضٍ شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرّضين لهذا الخطر.

وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:51 AM

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد "كورونا"

يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ ألمانيا اعتباراً من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الإثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر"، ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.

ووفق "الألمانية"، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراضٍ شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرّضين لهذا الخطر.

وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.

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