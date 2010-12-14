ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً ضد "كورونا"

يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة

تبدأ ألمانيا اعتباراً من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الإثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر"، ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.

ووفق "الألمانية"، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراضٍ شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرّضين لهذا الخطر.

وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.