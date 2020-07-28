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"الحربي" يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى

قصّ شريط افتتاح الأقسام الحديثة المضافة هذا العام

افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن العام اليوم، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، حيث قص شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي تمت إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.

عقب ذلك، التقى الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة, مطالبًا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث تم إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام، كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد إضافة إلى توسيع مخارج التلقي.
وقد تمت إضافة أكثر من 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات .

وقد تم تزويد المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمة خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر عدة مدخلات ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة المباشر بالصورة المرئية والفوتوغرافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى
سبق

افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن العام اليوم، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، حيث قص شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي تمت إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.

عقب ذلك، التقى الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة, مطالبًا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث تم إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام، كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد إضافة إلى توسيع مخارج التلقي.
وقد تمت إضافة أكثر من 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات .

وقد تم تزويد المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمة خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر عدة مدخلات ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة المباشر بالصورة المرئية والفوتوغرافية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:21 PM

"الحربي" يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى

قصّ شريط افتتاح الأقسام الحديثة المضافة هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى.

جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن العام اليوم، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، حيث قص شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي تمت إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.

عقب ذلك، التقى الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة, مطالبًا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث تم إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام، كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد إضافة إلى توسيع مخارج التلقي.
وقد تمت إضافة أكثر من 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات .

وقد تم تزويد المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمة خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر عدة مدخلات ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة المباشر بالصورة المرئية والفوتوغرافية.

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