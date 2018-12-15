كاريلو نجم مباراة الهلال والترجي
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البيروفي أندريه كاريلو لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي.
وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف نظيف حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.
كأس العالم للأندية
الهلال
كأس العالم للأندية 2019
كاريلو
كاريلو نجم مباراة الهلال والترجي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-14
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البيروفي أندريه كاريلو لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي.
وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف نظيف حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:35 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:45 AM
كاريلو نجم مباراة الهلال والترجي
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البيروفي أندريه كاريلو لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة الهلال والترجي التونسي.
وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف نظيف حمل توقيع بافيتمبي قوميز ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه نظيره فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.