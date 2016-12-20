تحذيرٌ بشأن تطبيقٍ شديد الخطورة على هواتف "أندرويد".. عليك حذفه فورًا

باحثون اكتشفوا أنه مجرد أداة مصممة لسرقة أموال المستخدمين المطمئنين

أصبح مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب بسبب تطبيق خطير تسلل إلى متجر "غوغل بلاي"، تم تحميله من قِبَل أكثر من نصف مليون شخص.

وتعتبر برامج "جوكر" الضارة، واحدةً من أكثر أدوات القرصنة شهرة، وقادرة على توقيع مستخدمي "أندرويد" على خدمات اشتراك باهظة الثمن. ومنذ أن اكتشف برنامج "جوكر" لأول مرة في عام 2019، أصبح خيارًا مفضلًا للممثلين السيئين الذين يستهدفون أجهزة "أندرويد".

وبحسب "إكسبرس"، فقد عُثر الآن على قطعة البرنامج سيئة السمعة على تطبيق حُمّل أكثر من 500000 مرة من متجر "غوغل بلاي".

ويعرف التطبيق المعنيّ باسم Color Message، ويبدو أنه غير ضار بما يكفي للوهلة الأولى؛ مدعيًا أنه يجعل الرسائل النصية القصيرة "أكثر متعة وجمالًا" باستخدام الرموز التعبيرية الجديدة والمزيد.

وبعد ذلك، اكتشف باحثون من Pradeo، أن Color Message كان مجرد أداة مصممة لسرقة الأموال من المستخدمين المطمئنين.

وقال روكسان سواو من Pradeo: "يوضح تحليلنا لتطبيق Color Message من خلال محرك Pradeo Security، أنه يصل إلى قائمة جهات اتصال المستخدمين ويخرجها عبر الشبكة، وفي الوقت نفسه، يشترك التطبيق تلقائيًّا في الخدمات المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين. ويصعب إزالته، فالتطبيق لديه القدرة على إخفاء الرمز بمجرد تثبيته.

وعندما نشرت شركة الأمن السيبراني النتائج التي توصلت إليها يوم الخميس 16 ديسمبر، أوضحت أن التطبيق لا يزال متاحًا على متجر غوغل. ولحسن الحظ، منذ ذلك الحين، تمت إزالة البرنامج بعد اتصال ArsTechnica بغوغل بشأن التهديد.

ومع ذلك، فبينما حذف التطبيق من متجر "بلاي"؛ فلن يساعد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم التي تعمل بنظام "أندرويد".

وإذا كنت من بين أكثر من 500000 شخص قاموا بتنزيل Color Massage؛ فمن الضروري أن تتأكد من حذف التطبيق على الفور.

ويمكنك حذفه عن طريق فتح متجر "غوغل بلاي"، ثم التوجه إلى القائمة> تطبيقاتي وألعابي، وبعد ذلك حدد التطبيق المخترق واختر إلغاء التثبيت.

ورغم ذلك فإن إلغاء تثبيت تطبيق محمل بـ"جوكر" لن يكون كافيًا لإلغاء أي اشتراكات قمت بالتسجيل فيها سرًّا.

ومن أجل إلغاء أي اشتراكات باهظة الثمن لم توافق عليها؛ افتح متجر "غوغل بلاي" مرة أخرى، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم توجه إلى القائمة> الاشتراكات.