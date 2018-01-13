بيان من الديوان الملكي .. القيادة تعزي في وفاة السلطان قابوس

أعربت عن صادق المواساة للعائلة المالكة وللشعب العُماني الشقيق

قدّم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، العزاء للعائلة المالكة في سلطنة عُمان والشعب العُماني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- نبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -سلطان عُمان- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا -أيّدهما الله- عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسِّس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتمّ مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء.

وأكّد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في عُمان أحزانهم، ليسألون الله -العلي القدير- أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. "إنا لله وإنا إليه راجعون".