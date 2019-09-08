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"العثيمين" يرحّب باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للحوار

أعلن دعم منظمة التعاون الإسلامي لدحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالبيان المشترك للمملكة ودولة الامارات اليوم 8 سبتمبر 2019 حول استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور "العثيمين" على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأكد "العثيمين" مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه انطلاقا من موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.

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"العثيمين" يرحّب باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للحوار
سبق

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالبيان المشترك للمملكة ودولة الامارات اليوم 8 سبتمبر 2019 حول استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور "العثيمين" على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأكد "العثيمين" مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه انطلاقا من موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
04:17 PM

"العثيمين" يرحّب باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للحوار

أعلن دعم منظمة التعاون الإسلامي لدحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالبيان المشترك للمملكة ودولة الامارات اليوم 8 سبتمبر 2019 حول استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور "العثيمين" على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأكد "العثيمين" مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه انطلاقا من موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.

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