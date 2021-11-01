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جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل

بحضور المدير العام لفرع الموارد البشرية بالرياض

نظَّمت جمعية التنمية البشرية "همة" مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي؛ للاحتفال بتخريج وتوظيف نحو 20 فتاة باحثة عن العمل.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. فهد اللحيدان، وبعض منسوبي الجهات المشاركة والداعمة.

واشتمل البرنامج الذي استهدف 20 جمعية ولجنة تنمية من الجهات في القطاع غير الربحي على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى، يتبعها تطوع مهني لدى الجهات المشاركة، وينتهي بالتوظيف بعد اجتياز المهارات المحددة من كل جهة، وتسليم مشروعات التخرج.

وشكر الدكتور "الحربي" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة جمعية "همة" والجهات المشاركة، وداعم البرنامج "بنك الجزيرة"؛ وذلك على مساهمتهم في بناء وتنمية قدرات الشباب السعودي، وفتح المجال لتوظيفهم، ولاسيما أن خريجات البرنامج فتيات سعوديات؛ ما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة تمكين المرأة، ورفع معدلات توظيفها بمختلف المجالات.

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جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل
سبق

نظَّمت جمعية التنمية البشرية "همة" مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي؛ للاحتفال بتخريج وتوظيف نحو 20 فتاة باحثة عن العمل.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. فهد اللحيدان، وبعض منسوبي الجهات المشاركة والداعمة.

واشتمل البرنامج الذي استهدف 20 جمعية ولجنة تنمية من الجهات في القطاع غير الربحي على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى، يتبعها تطوع مهني لدى الجهات المشاركة، وينتهي بالتوظيف بعد اجتياز المهارات المحددة من كل جهة، وتسليم مشروعات التخرج.

وشكر الدكتور "الحربي" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة جمعية "همة" والجهات المشاركة، وداعم البرنامج "بنك الجزيرة"؛ وذلك على مساهمتهم في بناء وتنمية قدرات الشباب السعودي، وفتح المجال لتوظيفهم، ولاسيما أن خريجات البرنامج فتيات سعوديات؛ ما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة تمكين المرأة، ورفع معدلات توظيفها بمختلف المجالات.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:23 PM

جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل

بحضور المدير العام لفرع الموارد البشرية بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظَّمت جمعية التنمية البشرية "همة" مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي؛ للاحتفال بتخريج وتوظيف نحو 20 فتاة باحثة عن العمل.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية د. فهد اللحيدان، وبعض منسوبي الجهات المشاركة والداعمة.

واشتمل البرنامج الذي استهدف 20 جمعية ولجنة تنمية من الجهات في القطاع غير الربحي على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى، يتبعها تطوع مهني لدى الجهات المشاركة، وينتهي بالتوظيف بعد اجتياز المهارات المحددة من كل جهة، وتسليم مشروعات التخرج.

وشكر الدكتور "الحربي" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة جمعية "همة" والجهات المشاركة، وداعم البرنامج "بنك الجزيرة"؛ وذلك على مساهمتهم في بناء وتنمية قدرات الشباب السعودي، وفتح المجال لتوظيفهم، ولاسيما أن خريجات البرنامج فتيات سعوديات؛ ما يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة تمكين المرأة، ورفع معدلات توظيفها بمختلف المجالات.

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