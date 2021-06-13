ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة خلال شهر مايو الماضي

بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألفًا.. ونقل ما يزيد عن 2249 عربة

سجل ميناء ضبا، خلال شهر مايو الماضي، دخول 46 سفينة تجارية بإجمـالي أطنان بلغت 69087 طناً، ونقل ما يزيد عن 2249 عربة, و398 راكباً.

وسخّرت إدارة الميناء جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين، وحرصت على تضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.

ويواصل الميناء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على سفن البضائع القادمة للميناء وتعقيم الشاحنات والبضائع والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء.

يأتي ذلك وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ حيث تقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار الفيروس, بالتعاون مع وزارة الصحة.