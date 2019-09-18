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شبكة أمريكية تكشف المتورط بإطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"

حاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة وكان خائفاً من الحرب العراقية

كشفت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن من أمر بإطلاق صواريخ على معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص هو المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد السفير دينيس روس المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، أن خامنئي سمح للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من قاعدة إيرانية أمر غير مسبوق في هذا السياق، وأنا قلق من ذلك.. لا أظن أننا سنسمع التقارير التي نسمعها الآن إن لم تكن أسلحة لم تنفجر وبحوزة السعوديين الآن".

وأضاف: إن مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم مثير للقلق؛ لأنها تخطت عتبة عندهم، بالعادة إيران تعمل عبر أذرعها وتقوم بالأعمال بصورة غير مباشرة، المرشد الإيراني علي خامنئي كان خائفاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحاول منذ ذلك الوقت الابتعاد عن المواجهة المباشرة".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى أنه ما يجري الآن هو عملية بناء قضية لمشاركتها مع الأوروبيين، في سبيل "عزل إيران سياسياً"، ودفع أوروبا لاتخاذ موقف لم تتخذه من قبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شبكة أمريكية تكشف المتورط بإطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"
سبق

كشفت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن من أمر بإطلاق صواريخ على معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص هو المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد السفير دينيس روس المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، أن خامنئي سمح للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من قاعدة إيرانية أمر غير مسبوق في هذا السياق، وأنا قلق من ذلك.. لا أظن أننا سنسمع التقارير التي نسمعها الآن إن لم تكن أسلحة لم تنفجر وبحوزة السعوديين الآن".

وأضاف: إن مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم مثير للقلق؛ لأنها تخطت عتبة عندهم، بالعادة إيران تعمل عبر أذرعها وتقوم بالأعمال بصورة غير مباشرة، المرشد الإيراني علي خامنئي كان خائفاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحاول منذ ذلك الوقت الابتعاد عن المواجهة المباشرة".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى أنه ما يجري الآن هو عملية بناء قضية لمشاركتها مع الأوروبيين، في سبيل "عزل إيران سياسياً"، ودفع أوروبا لاتخاذ موقف لم تتخذه من قبل.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
04:54 PM

شبكة أمريكية تكشف المتورط بإطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"

حاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة وكان خائفاً من الحرب العراقية

A A A
حامد العلي - الرياض
20
8,565

كشفت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن من أمر بإطلاق صواريخ على معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص هو المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد السفير دينيس روس المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، أن خامنئي سمح للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من قاعدة إيرانية أمر غير مسبوق في هذا السياق، وأنا قلق من ذلك.. لا أظن أننا سنسمع التقارير التي نسمعها الآن إن لم تكن أسلحة لم تنفجر وبحوزة السعوديين الآن".

وأضاف: إن مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم مثير للقلق؛ لأنها تخطت عتبة عندهم، بالعادة إيران تعمل عبر أذرعها وتقوم بالأعمال بصورة غير مباشرة، المرشد الإيراني علي خامنئي كان خائفاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحاول منذ ذلك الوقت الابتعاد عن المواجهة المباشرة".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى أنه ما يجري الآن هو عملية بناء قضية لمشاركتها مع الأوروبيين، في سبيل "عزل إيران سياسياً"، ودفع أوروبا لاتخاذ موقف لم تتخذه من قبل.

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