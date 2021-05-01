"الشؤون الإسلامية" تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دولة فيتنام، اليوم السبت، توزيع 1100 من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٢٤ه.

جاء ذلك وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير المملكة العربية السعودية في فيتنام سعود بن فهد السويلم، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتم توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال برعاية وكيل وزارة الخارجية الفيتنامي سمان منان، ونائبه عوك سارون وعدد من المسؤولين في المنطقة .

وتم توزيع اكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو برعاية حسين محمد فريد مستشار وزارة الأديان والطوائف ولي شكري عضو البرلمان ولا لاي رئيس الشرطة في محافظة تاكياو وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقال المشرف على التوزيع في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر ألف ومائة سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة ويستفيد منه ثمانية آلاف مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد المسلمون في فيتنام بهذه اللفتة الانسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, والمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.