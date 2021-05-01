النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دولة فيتنام، اليوم السبت، توزيع 1100 من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٢٤ه.

جاء ذلك وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير المملكة العربية السعودية في فيتنام سعود بن فهد السويلم، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتم توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال برعاية وكيل وزارة الخارجية الفيتنامي سمان منان، ونائبه عوك سارون وعدد من المسؤولين في المنطقة .

وتم توزيع اكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو برعاية حسين محمد فريد مستشار وزارة الأديان والطوائف ولي شكري عضو البرلمان ولا لاي رئيس الشرطة في محافظة تاكياو وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقال المشرف على التوزيع في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر ألف ومائة سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة ويستفيد منه ثمانية آلاف مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد المسلمون في فيتنام بهذه اللفتة الانسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, والمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دولة فيتنام، اليوم السبت، توزيع 1100 من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٢٤ه.

جاء ذلك وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير المملكة العربية السعودية في فيتنام سعود بن فهد السويلم، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتم توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال برعاية وكيل وزارة الخارجية الفيتنامي سمان منان، ونائبه عوك سارون وعدد من المسؤولين في المنطقة .

وتم توزيع اكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو برعاية حسين محمد فريد مستشار وزارة الأديان والطوائف ولي شكري عضو البرلمان ولا لاي رئيس الشرطة في محافظة تاكياو وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقال المشرف على التوزيع في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر ألف ومائة سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة ويستفيد منه ثمانية آلاف مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد المسلمون في فيتنام بهذه اللفتة الانسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, والمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:47 PM

"الشؤون الإسلامية" تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
616

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دولة فيتنام، اليوم السبت، توزيع 1100 من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٢٤ه.

جاء ذلك وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير المملكة العربية السعودية في فيتنام سعود بن فهد السويلم، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتم توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال برعاية وكيل وزارة الخارجية الفيتنامي سمان منان، ونائبه عوك سارون وعدد من المسؤولين في المنطقة .

وتم توزيع اكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو برعاية حسين محمد فريد مستشار وزارة الأديان والطوائف ولي شكري عضو البرلمان ولا لاي رئيس الشرطة في محافظة تاكياو وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقال المشرف على التوزيع في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر ألف ومائة سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة ويستفيد منه ثمانية آلاف مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد المسلمون في فيتنام بهذه اللفتة الانسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, والمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة