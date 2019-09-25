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‪ مدارس الرياض تحتفل باليوم الوطني بتكريم أبناء الشهداء والعرضة السعودية

تضمن الحفل عرض فيلم "جيل يصعد القمم"

‪ أقامت مدارس الرياض احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور ورعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي ،حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم ،و تنوعت فقرات الحفل، بين تكريم أبناء الشهداء، وفقرات العرضة السعودية وعرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم".

و قامت المدارس بتكريم كل من الأمير عبد الرحمن بن مساعد والدكتور عبدالله الفوزان نائب رئيس مركز الحوار الوطني. باعتبارهما رمزين من رموز الوطن، كما كرم الأمير مجموعة من أبناء شهداء الواجب وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعبر عن عميق مشاعره الأبوية تجاههم، حيث صرح مخاطباً إياهم قائلاً: (( لولا آباؤكم وتضحياتهم لما كان حالنا على هذه الحال وعليكم أن تفخروا بآبائكم كما نفخر بهم نحن وكل أبناء الوطن )).تلا ذلك أوبريت "همة وطن" وأداء مجموعة من طلاب المدارس، نال استحسان وتشجيع الحضور.

وألقى مدير عام المدارس / عبد الرحمن بن راشد الغفيلي كلمة رحب فيها بالأمير عبدالرحمن بن مساعد ومدير التعليم والحضور مؤكداً أن هذه الذكرى الغالية التي تطل علينا في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام لتعيدنا لمرحلة تاريخية مهمة في تأسيس هذه البلاد وتوحيد شتاتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولتجدد فينا الأمل وترفع بيارق العزم والجد والعمل.

وأضاف قائلاً: ولا تزال المسيرة ممتدةً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله. كما أشار إلى دور المدارس كمؤسسة تربوية في تعزيز الولاء والانتماء قائلاً: ((إن للتعليم دوراً بارزاً في تعزيز حب الوطن وترسيخ مفاهيم الولاء)) مختتماً كلمته بالتعبير عن الحب والولاء للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي.
وتضمت فقرات الحفل عرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم" تناولت بعضاً من منجزات طلاب المدارس على الصعيد الدولي، عقب ذلك ألقيت قصيدة في حب الوطن من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية أداها طلاب المدارس وسط بهجة عارمة لطلاب المدارس ومنسوبيها، وقد شارك الأمير أبناءه الطلاب أداء العرضة معبراً عن سعادته بالحفل، ثم عزف النشيد الوطني السعودي منهياً فقرات الحفل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‪ مدارس الرياض تحتفل باليوم الوطني بتكريم أبناء الشهداء والعرضة السعودية
سبق

‪ أقامت مدارس الرياض احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور ورعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي ،حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم ،و تنوعت فقرات الحفل، بين تكريم أبناء الشهداء، وفقرات العرضة السعودية وعرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم".

و قامت المدارس بتكريم كل من الأمير عبد الرحمن بن مساعد والدكتور عبدالله الفوزان نائب رئيس مركز الحوار الوطني. باعتبارهما رمزين من رموز الوطن، كما كرم الأمير مجموعة من أبناء شهداء الواجب وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعبر عن عميق مشاعره الأبوية تجاههم، حيث صرح مخاطباً إياهم قائلاً: (( لولا آباؤكم وتضحياتهم لما كان حالنا على هذه الحال وعليكم أن تفخروا بآبائكم كما نفخر بهم نحن وكل أبناء الوطن )).تلا ذلك أوبريت "همة وطن" وأداء مجموعة من طلاب المدارس، نال استحسان وتشجيع الحضور.

وألقى مدير عام المدارس / عبد الرحمن بن راشد الغفيلي كلمة رحب فيها بالأمير عبدالرحمن بن مساعد ومدير التعليم والحضور مؤكداً أن هذه الذكرى الغالية التي تطل علينا في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام لتعيدنا لمرحلة تاريخية مهمة في تأسيس هذه البلاد وتوحيد شتاتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولتجدد فينا الأمل وترفع بيارق العزم والجد والعمل.

وأضاف قائلاً: ولا تزال المسيرة ممتدةً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله. كما أشار إلى دور المدارس كمؤسسة تربوية في تعزيز الولاء والانتماء قائلاً: ((إن للتعليم دوراً بارزاً في تعزيز حب الوطن وترسيخ مفاهيم الولاء)) مختتماً كلمته بالتعبير عن الحب والولاء للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي.
وتضمت فقرات الحفل عرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم" تناولت بعضاً من منجزات طلاب المدارس على الصعيد الدولي، عقب ذلك ألقيت قصيدة في حب الوطن من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية أداها طلاب المدارس وسط بهجة عارمة لطلاب المدارس ومنسوبيها، وقد شارك الأمير أبناءه الطلاب أداء العرضة معبراً عن سعادته بالحفل، ثم عزف النشيد الوطني السعودي منهياً فقرات الحفل.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:59 PM

‪ مدارس الرياض تحتفل باليوم الوطني بتكريم أبناء الشهداء والعرضة السعودية

تضمن الحفل عرض فيلم "جيل يصعد القمم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‪ أقامت مدارس الرياض احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور ورعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي ،حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم ،و تنوعت فقرات الحفل، بين تكريم أبناء الشهداء، وفقرات العرضة السعودية وعرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم".

و قامت المدارس بتكريم كل من الأمير عبد الرحمن بن مساعد والدكتور عبدالله الفوزان نائب رئيس مركز الحوار الوطني. باعتبارهما رمزين من رموز الوطن، كما كرم الأمير مجموعة من أبناء شهداء الواجب وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعبر عن عميق مشاعره الأبوية تجاههم، حيث صرح مخاطباً إياهم قائلاً: (( لولا آباؤكم وتضحياتهم لما كان حالنا على هذه الحال وعليكم أن تفخروا بآبائكم كما نفخر بهم نحن وكل أبناء الوطن )).تلا ذلك أوبريت "همة وطن" وأداء مجموعة من طلاب المدارس، نال استحسان وتشجيع الحضور.

وألقى مدير عام المدارس / عبد الرحمن بن راشد الغفيلي كلمة رحب فيها بالأمير عبدالرحمن بن مساعد ومدير التعليم والحضور مؤكداً أن هذه الذكرى الغالية التي تطل علينا في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام لتعيدنا لمرحلة تاريخية مهمة في تأسيس هذه البلاد وتوحيد شتاتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولتجدد فينا الأمل وترفع بيارق العزم والجد والعمل.

وأضاف قائلاً: ولا تزال المسيرة ممتدةً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله. كما أشار إلى دور المدارس كمؤسسة تربوية في تعزيز الولاء والانتماء قائلاً: ((إن للتعليم دوراً بارزاً في تعزيز حب الوطن وترسيخ مفاهيم الولاء)) مختتماً كلمته بالتعبير عن الحب والولاء للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي.
وتضمت فقرات الحفل عرض مادة فلمية بعنوان "جيل يصعد القمم" تناولت بعضاً من منجزات طلاب المدارس على الصعيد الدولي، عقب ذلك ألقيت قصيدة في حب الوطن من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية أداها طلاب المدارس وسط بهجة عارمة لطلاب المدارس ومنسوبيها، وقد شارك الأمير أبناءه الطلاب أداء العرضة معبراً عن سعادته بالحفل، ثم عزف النشيد الوطني السعودي منهياً فقرات الحفل.

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