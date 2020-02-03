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تفاصيل عرض "الأهلي" لضم المدرب الصربي "فلادان ميلوفيتش"

كشفت عددٌ من الصحف الصربية عن الراتب المتوقع الحاصل عليه من قِبل المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش حال توقيعه رسميًا للنادي الأهلي.

وقالت عديد من الصحف إن المدرب تلقى بالفعل عرضًا أهلاويًا وإن المدرب أبدى موافقته على التوقيع وإن العرض يضمن حصول المدرب على راتب سنوي يصل لنحو 2.5 مليون يورو سنويًا.

وكشفت الصحف عن أن مسؤولي النادي الأهلي غير راضين عن قناعات المدرب السويسري مريستيان جروس وأن رحيله بات أقرب من أي وقتٍ مضى.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تفاصيل عرض "الأهلي" لضم المدرب الصربي "فلادان ميلوفيتش"
سبق

كشفت عددٌ من الصحف الصربية عن الراتب المتوقع الحاصل عليه من قِبل المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش حال توقيعه رسميًا للنادي الأهلي.

وقالت عديد من الصحف إن المدرب تلقى بالفعل عرضًا أهلاويًا وإن المدرب أبدى موافقته على التوقيع وإن العرض يضمن حصول المدرب على راتب سنوي يصل لنحو 2.5 مليون يورو سنويًا.

وكشفت الصحف عن أن مسؤولي النادي الأهلي غير راضين عن قناعات المدرب السويسري مريستيان جروس وأن رحيله بات أقرب من أي وقتٍ مضى.


03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:12 PM

تفاصيل عرض "الأهلي" لضم المدرب الصربي "فلادان ميلوفيتش"

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محمد السيّد - الرياض
3
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كشفت عددٌ من الصحف الصربية عن الراتب المتوقع الحاصل عليه من قِبل المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش حال توقيعه رسميًا للنادي الأهلي.

وقالت عديد من الصحف إن المدرب تلقى بالفعل عرضًا أهلاويًا وإن المدرب أبدى موافقته على التوقيع وإن العرض يضمن حصول المدرب على راتب سنوي يصل لنحو 2.5 مليون يورو سنويًا.

وكشفت الصحف عن أن مسؤولي النادي الأهلي غير راضين عن قناعات المدرب السويسري مريستيان جروس وأن رحيله بات أقرب من أي وقتٍ مضى.


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