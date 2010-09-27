معلمات يدربن طالباتهن على "منصتي" في منازلهن بقرى المسارحة

المبادرة أسهمت في مساعدة المتعثرات في التسجيل بالمنصة

بادرت عدد من المعلمات في إحدى القرى التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان بزيارة الطالبات في منازلهن لتدريبهن على طريقة التعامل مع منصة "مدرستي" للتعلم عن بُعد.

وأسهمت المبادرة في مساعدة المتعثرات في التسجيل في المنصة، والإسهام في إيجاد ‏أسمائهن وكلمات المرور الخاصة بهن ‏‏من خلال حساب ولي الأمر الخاص بنظام نور للدخول إلى منصة مدرستي.

كما أسهم ذلك في تثقيف وتوعية‏‏ أولياء الأمور بأهمية ‏متابعة بناتهم، والحرص على توفير بيئة ‏مناسبة لممارسة تعليمهن عن بُعد ‏وتقديم الهدايا التحفيزية ‏للطالبات.

وأكدت المعلمات اللاتي أطلقن المبادرة جاهزيتهن في العمل والمثابرة، والانطلاق بأية فكرة أو بادرة من شأنها أن ترسم خطوة ‏لطالباتهن، وتساعدهن في ممارسة تعليمهن بكل سهولة وأريحية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

يُذكر أن المعلمات المشاركات في المبادرة هن: جمعة مديش وسهام ظامري وجمعة فقيهي وفضة فقيهي وعلاالله مديش من مكتبي تعليم المسارحة والحرث.