معلمة براتبين ومخالفات بالجملة في "تعليم شقراء".. والإدارة تؤكد: نعالجها

مستمرة منذ أعوام.. إداريون برواتب معلمين وبدل "الخاصة" لمن لا يستحقه

أكدت إدارة تعليم شقراء، وجودَ مخالفات مالية لديها تتمثل في صرف مبالغ مالية لعدد من المعلمين والمعلمات بشكل مخالف؛ مشيرة إلى أنها تعمل على معالجتها من خلال مخاطبة الجهات المختصة في الوزارة.

وتفصيلاً، تَواصل عدد من منسوبي إدارة التعليم في شقراء مع "سبق" يشتكون قيام إدارة تعليم شقراء بصرف مبالغ مالية لعدد من المعلمين والمعلمات بشكل مخالف؛ مما يُعد هدراً للمال العام؛ مؤكدين أن الصرف مستمر منذ سنوات دون علاج أو محاسبة المتسبب في ذلك.

وقالوا: "أولى تلك المخالفات المالية، قيام الإدارة بصرف مبالغ مالية لسنوات عديدة لمعلمة ليست من منسوبات إدارة تعليم شقراء؛ إذ ظلت إدارة تعليم شقراء تصرف لها راتبها الشهري مع أنها انتقلت من إدارة تعليم شقراء للعمل لجهة أخرى منذ سنوات".

وأضافوا: "تَرَتّب على عدم إيقاف راتب المعلمة المنقولة من قِبَل إدارة التعليم، صرفُ راتبين لها من جهتين، واستمرار صرفه طيلة السنوات الماضية دون علاج؛ مما أدى لصرف مبالغ مالية كبيرة بشكل مخالف لتلك المعلمة".

وتابعوا: "لم تقتصر المخالفات المالية على تلك المعلمة فحسب؛ إذ قامت الإدارة بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف لإدارييْن اثنين من إدارييها منذ بداية العام الماضي، واستمرت في صرفه حتى الآن".

وأردفوا: "سبب المخالفة يعود لبداية العام الماضي؛ إذ رفعت إدارة تعليم شقراء للوزارة طلب تحويل إدارييْن اثنين من موظفيها لسلم الوظائف التعليمية؛ إلا أن الوزارة أكدت -حينها- للإدارة عدم توفر ضوابط تحويلهما لسلم الوظائف التعليمية، ومع ذلك ظلا منذ العام الماضي وهذا العام يستلمان الراتب وفق سلم الوظائف التعليمية، مع أنهما لم يباشرا العمل التعليمي، وظلا في الأعمال الإدارية".

وأوضحوا: "من المخالفات المالية التي اقترفتها الإدارة، قيامها بصرف بدل التربية الخاصة لعدد من المعلمين، مع أنهم لا يدرسون أي طالب من طلاب التربية الخاصة؛ بل لا يوجد في مدارسهم طالب من طلاب التربية الخاصة، مع أن الوزارة أكدت في ضوابط صرف البدل، ضرورة وجود طلاب تربية خاصة لدى المعلم المستحق للبدل".

وبيّنوا: "على سبيل المثال لا الحصر، فإن عدداً من منسوبي ابتدائية أشيقر، يصرف لهم بدل تدريس التربية الخاصة من أول العام الحالي مع عدم وجود أي طالب في المدرسة من طلاب التربية الخاصة".

واستطردوا: "لم يقتصر صرف البدل على معلمي التربية الخاصة في المدارس التي يوجد فيها مسار تربية خاصة ولا يوجد فيها طلاب تربية خاصة؛ بل قامت الإدارة بنقل معلمي تربية خاصة لمدارس التعليم العام، مع استمرارها في صرف البدل لهم، مع أنهم يدرّسون طلاب التعليم العام".

وناشد المنسوبون -عبر "سبق"- وزيرَ التعليم التحقيق في تلك المخالفات المالية، وتحديد المتسببين في استمرارها وتركها دون علاج طيلة تلك السنوات؛ آملين من الجهات الرقابية النظر في تلك المخالفات، وفي ضوابط صرف بدل التربية الخاصة لمعلمين لا يدرّسون طلاب تربية خاصة.

تواصلت "سبق" مع متحدث التعليم في شقراء علي العطاس، بشأن تلك المخالفات، والذي أكد وجودها؛ مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على علاجها؛ حيث قال: "‏للتوضيح حول الأسئلة الثلاثة التي تم طرحها: ‏بالنسبة للمعلمة فقد تمت ملاحظة ذلك من قِبَل الزملاء خلال تلك الفترة، وتمت مخاطبة الجهات المختصة للموظفة لحصر المبالغ وإعادتها وفق النظم والتعليمات".

‏وأضاف: "بالنسبة ‏للسؤال الثاني عن إداريين تم ‏تحويلهما لسلم الوظائف التعليمية ويتسلمان الراتب وفق ‏سلم الوظائف التعليمية؛ نُفيدكم بأنه تم مخاطبة الجهات المعنية في الوزارة في حينه، وتتم الآن المخاطبات مع الوزارة بهذا الخصوص لمعالجة المشكلة".

وحول صرف بدل التربية الخاصة لمعلمين في مدارس يوجد فيها مسار الترببة الخاصة ولا يوجد فيها طلاب تربية خاصة؛ فاكتفى "العطاس" بقوله: "نفيدك بأن هؤلاء المعلمين متخصصون في التربية الخاصة، ووجّهوا لمدارس يوجد بها برامج تربية خاصة".

فيما أجاب عن صرف البدل لمعلمي التربية الخاصة الذين يعملون في مدارس التعليم العام بقوله: "بعض هؤلاء المعلمين (معلمي التربية الخاصة) تم تكليفهم بالتدريس في مدارس التعليم العام؛ وذلك لسد العجز ومعالجة الاحتياج وفقاً لإجراءات الآلية الخاصة بذلك، والمبلغة لنا من وزارة التعليم".

ولم يتطرق متحدث التعليم لمسوغات صرف بدل التربية الخاصة لأولئك المعلمين؛ مع أن ضوابط صرف البدل التي أكدت عليها الوزارة في تعاميمها، تشترط لاستحقاق صرف البدل ضرورة تدريس المعلم لطلاب التربية الخاصة.