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الحوثيون يشيعون عشرات القتلى بعد معركة "حيران" وسط سخط ذويهم

الميلشيا الإرهابية جندت 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب

شيعت الميلشيات الحوثية، اليوم، عشرات القتلى من عناصرها، بينهم قياديون لقوا مصرعهم في مواجهات "وشحة"، جبهة "حيران" شمالي محافظة حجة اليمنية، وسط سخط أهاليهم بسبب الزج بأبنائهم في محارق معارك المليشيا الخاسرة.

ويعد تجنيد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، للأطفال للقتال في صفوفها أمراً ثابتاً وموثّقاً في تقارير منظمات دولية، فهي تستخدم أساليب متعددة في تجنيد ذوي الفئات العمرية المختلفة من أبناء قبائل شمال اليمن، وذلك بالتجويع والترهيب، في أعقاب التنكيل باليمنيين والحرب التي أشعلتها منذ ما يقرب 5 سنوات.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قد قال: إن "ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب".

وأضاف: إن "ميليشيات الحوثي تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال دون تدريب وتأهيل، وهذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة".

اليمن حجة حيران المليشيات الحوثية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثيون يشيعون عشرات القتلى بعد معركة "حيران" وسط سخط ذويهم
سبق

شيعت الميلشيات الحوثية، اليوم، عشرات القتلى من عناصرها، بينهم قياديون لقوا مصرعهم في مواجهات "وشحة"، جبهة "حيران" شمالي محافظة حجة اليمنية، وسط سخط أهاليهم بسبب الزج بأبنائهم في محارق معارك المليشيا الخاسرة.

ويعد تجنيد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، للأطفال للقتال في صفوفها أمراً ثابتاً وموثّقاً في تقارير منظمات دولية، فهي تستخدم أساليب متعددة في تجنيد ذوي الفئات العمرية المختلفة من أبناء قبائل شمال اليمن، وذلك بالتجويع والترهيب، في أعقاب التنكيل باليمنيين والحرب التي أشعلتها منذ ما يقرب 5 سنوات.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قد قال: إن "ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب".

وأضاف: إن "ميليشيات الحوثي تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال دون تدريب وتأهيل، وهذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
10:26 PM

الحوثيون يشيعون عشرات القتلى بعد معركة "حيران" وسط سخط ذويهم

الميلشيا الإرهابية جندت 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب

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فهد كاملي - جازان
8
23,391

شيعت الميلشيات الحوثية، اليوم، عشرات القتلى من عناصرها، بينهم قياديون لقوا مصرعهم في مواجهات "وشحة"، جبهة "حيران" شمالي محافظة حجة اليمنية، وسط سخط أهاليهم بسبب الزج بأبنائهم في محارق معارك المليشيا الخاسرة.

ويعد تجنيد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، للأطفال للقتال في صفوفها أمراً ثابتاً وموثّقاً في تقارير منظمات دولية، فهي تستخدم أساليب متعددة في تجنيد ذوي الفئات العمرية المختلفة من أبناء قبائل شمال اليمن، وذلك بالتجويع والترهيب، في أعقاب التنكيل باليمنيين والحرب التي أشعلتها منذ ما يقرب 5 سنوات.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قد قال: إن "ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب".

وأضاف: إن "ميليشيات الحوثي تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال دون تدريب وتأهيل، وهذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة".

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