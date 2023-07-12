"ميسي" يستعد لحياته الجديدة.. أكد أنه لا يفكر في الاعتزال حاليًا

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم تفكيره في الاعتزال خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يستعد لحياته الجديدة في الولايات المتحدة بعد الانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال "ميسي"، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، في تصريحات لقناة "بوبليكا" التلفزيونية الأرجنتينية قبل تقديمه الرسمي يوم الأحد: "أشعر بحال جيد، نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه".
ورغم أن مستوى الدوري الأمريكي لكرة القدم "إم.إل.إس" لا يقارَن بمستويات مسابقات الدوري الأوروبية، فإن "ميسي" لا يرغب في التراخي أو الاستمتاع براحة.
وأوضح "ميسي": "الذهاب إلى الولايات المتحدة لن يغير عقليتي أو موقفي"، مؤكدًا أنه سيحاول الأداء بأعلى مستوى.
ولدى سؤاله بشأن الاعتزال، قال "ميسي": "لا أعرف متى يحين هذا الوقت، لا أفكر بهذا الشأن".