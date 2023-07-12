"ميسي" يستعد لحياته الجديدة.. أكد أنه لا يفكر في الاعتزال حاليًا

‬أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم تفكيره في الاعتزال خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يستعد لحياته الجديدة في الولايات المتحدة بعد الانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.