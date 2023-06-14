جريان وادي قصي بعد هطول أمطار غزيرة على نواحي العيدابي

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان، كما شهدت نواحي محافظة العيدابي أمطاراً غزيرة جداً سال على إثرها عدد من الأودية، ومنها وادي قصي الأكبر بالمحافظة، حيث توافد على مجراه العديد من الأهالي والزوار للاستمتاع بطبيعته الخلابة.



وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.



وتهيب المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.



وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.