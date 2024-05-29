في ختام "أغلى الكؤوس".. الهلال والنصر موعد منتظر في "الجوهرة المشعة"

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، مواجهة "ديربي" النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنسخته الجديدة.
وجاء تأهل الهلال إلى هذا النهائي للمرة الـ 19 في تاريخه، عقب فوزه على الحزم بثلاثية دون مقابل في ثمن النهائي، ليواجه بذلك التعاون وينتصر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، قبل أن يقصي الاتحاد من الدور نصف النهائي بعد تغلبه عليه بهدفين لهدف.
ويسعى الهلال في هذا النهائي إلى تحقيق لقبه الحادي عشر في البطولة، كثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد الأهلي بـ 13 لقبًا، بالإضافة إلى تحقيق ثالث ألقابه هذا الموسم بعد فوزه بكأس السوبر السعودي وتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين دون خسارة.
في المقابل تمكن النصر من التأهل إلى النهائي للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بعد فوزه في ثمن النهائي على نظيره الاتفاق بهدف وحيد، ليواجه في ربع النهائي خصمه الشباب وينتصر بخماسية مقابل هدفين، ويواجه فريق الخليج في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف.
ويطمح النصر الذي يملك في سجله 6 بطولات، إلى استعادة الأمجاد بعد غيابه عن البطولة منذ عام 1990 م بفوزه على التعاون بهدف وحيد.