في ختام "أغلى الكؤوس".. الهلال والنصر موعد منتظر في "الجوهرة المشعة"

وجاء تأهل الهلال إلى هذا النهائي للمرة الـ 19 في تاريخه، عقب فوزه على الحزم بثلاثية دون مقابل في ثمن النهائي، ليواجه بذلك التعاون وينتصر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، قبل أن يقصي الاتحاد من الدور نصف النهائي بعد تغلبه عليه بهدفين لهدف.