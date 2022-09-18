"المركزي السعودي" ومصرف الإمارات يُوقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في الرقابة على التأمين

من جانبه، صرَّح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: نسعى لتقوية التعاون وتبادُل الخبرات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية في المجالات المالية، بما فيها قطاع التأمين؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بأداء منظومة الإشراف على القطاع المالي، وزيادة نمو الاستثمارات والتعاون التجاري، وتعميق أواصر علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.