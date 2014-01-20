مجددًا.. إيران تضغط لتمرير قانون يتيح لها الاستئثار بالعراق

عبر شخصيات وتيارات عدة بحجة رفض الوجود الأمريكي

‏‫في محاولة إيرانية جديدة للاستئثار بالقرار العراقي، قالت مصادر برلمانية عراقية إن طهرات تقود، عبر أذرعها المحلية، حملة لتمرير مشروع قانون ينص على خروج القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأميركية.

ووفق سكاي نيوز إن أذرع إيران السياسية والعسكرية في العراق تعمل على الضغط على شخصيات وتيارات عدة لرفض الوجود الامريكي، في تحرك أعقب زيارة وزير الخارجية الإيراني، إلى بغداد.

وبدأت قوى وشخصيات مدعومة من إيران، عقب زيارة ظريف مباشرة، بمفاتحة تيارات عربية سنّية من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وبغداد وكركوك على وجه التحديد، بهدف حشدها ضدّ الوجود الأميركي في العراق، وفق ما قال المصدر نفسه.

وبينت مصادر أن الضغط يرتكز على إعلان هذه القوى رفضها للوجود الأميركي "والدعوة لحمل السلاح ضدها واعتبارها قوات احتلال إذا ما تطلب الأمر"، مشيرًا إلى أن بعض القوى استجابت لسياسة الترغيب والترهيب الإيراني.