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بالفيديو.. رصد لأحوال "المدينة" في الساعات الأولى من السماح بالتجول

ازدحام مروري بالشوارع وتدفق بالأسواق مع تطبيق الاحترازات.. "سبق" توثق

رصدت "سبق" الساعات الأولى من اليوم الخميس بعد قرار السماح بالتجول المحدد في المدينة المنورة، حيث شهدت الشوارع الرئيسية والطرقات ازدحاماً في الحركة المرورية.

فمع قرار السماح بالتجول من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عصراً، عادت الحياة مجدداً إلى المدينة المنورة، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأسواق والمحلات التجارية.

ورصدت "سبق" قائدي المركبات ومرافقيهم وهم يرتدون الكمامات والقفازات، وعادت الحركة التجارية في الأسواق المختلفة في المدينة المنورة، وسط التدابير الوقائية والاحترازية من قبل العاملين في الأسواق التجارية والمتاجر وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، وتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبل التسوّق؛ حفاظاً على سلامة العاملين ومرتادي السوق.

هذا إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجوّل الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وبادرت المراكز التجارية إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتضمنة أعمال التعقيم والتنظيف، وإدخال المتسوقين على دفعات، ورصدت "سبق" بعض المحلات في طي التجهيز؛ استعداداً لاستقبال العملاء كالمقاهي ومحلات تقديم الوجبات السريعة.

السماح بالتجول المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. رصد لأحوال "المدينة" في الساعات الأولى من السماح بالتجول
سبق

رصدت "سبق" الساعات الأولى من اليوم الخميس بعد قرار السماح بالتجول المحدد في المدينة المنورة، حيث شهدت الشوارع الرئيسية والطرقات ازدحاماً في الحركة المرورية.

فمع قرار السماح بالتجول من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عصراً، عادت الحياة مجدداً إلى المدينة المنورة، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأسواق والمحلات التجارية.

ورصدت "سبق" قائدي المركبات ومرافقيهم وهم يرتدون الكمامات والقفازات، وعادت الحركة التجارية في الأسواق المختلفة في المدينة المنورة، وسط التدابير الوقائية والاحترازية من قبل العاملين في الأسواق التجارية والمتاجر وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، وتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبل التسوّق؛ حفاظاً على سلامة العاملين ومرتادي السوق.

هذا إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجوّل الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وبادرت المراكز التجارية إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتضمنة أعمال التعقيم والتنظيف، وإدخال المتسوقين على دفعات، ورصدت "سبق" بعض المحلات في طي التجهيز؛ استعداداً لاستقبال العملاء كالمقاهي ومحلات تقديم الوجبات السريعة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:24 PM

بالفيديو.. رصد لأحوال "المدينة" في الساعات الأولى من السماح بالتجول

ازدحام مروري بالشوارع وتدفق بالأسواق مع تطبيق الاحترازات.. "سبق" توثق

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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3,142

رصدت "سبق" الساعات الأولى من اليوم الخميس بعد قرار السماح بالتجول المحدد في المدينة المنورة، حيث شهدت الشوارع الرئيسية والطرقات ازدحاماً في الحركة المرورية.

فمع قرار السماح بالتجول من الساعة السادسة حتى الساعة الثالثة عصراً، عادت الحياة مجدداً إلى المدينة المنورة، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأسواق والمحلات التجارية.

ورصدت "سبق" قائدي المركبات ومرافقيهم وهم يرتدون الكمامات والقفازات، وعادت الحركة التجارية في الأسواق المختلفة في المدينة المنورة، وسط التدابير الوقائية والاحترازية من قبل العاملين في الأسواق التجارية والمتاجر وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية، وتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبل التسوّق؛ حفاظاً على سلامة العاملين ومرتادي السوق.

هذا إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجوّل الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وبادرت المراكز التجارية إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتضمنة أعمال التعقيم والتنظيف، وإدخال المتسوقين على دفعات، ورصدت "سبق" بعض المحلات في طي التجهيز؛ استعداداً لاستقبال العملاء كالمقاهي ومحلات تقديم الوجبات السريعة.

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