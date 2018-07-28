النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان"

أشارت إلى أنه ستكون مصحوبة بالبرد وتدني مستوى الرؤية

تشهد عدد من محافظات "جازان" هطول أمطار من غزيرة الى متوسطة، استمرارًا للحالة المطرية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على سبع محافظات بجازان، تشمل "أحد السارحة، الدائر الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب".

وذكر أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم وتكون مصحوبة بالبرد والسيول وتدنٍ في مستوى الرؤية.

وكان المركز قد بين في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان"
سبق

تشهد عدد من محافظات "جازان" هطول أمطار من غزيرة الى متوسطة، استمرارًا للحالة المطرية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على سبع محافظات بجازان، تشمل "أحد السارحة، الدائر الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب".

وذكر أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم وتكون مصحوبة بالبرد والسيول وتدنٍ في مستوى الرؤية.

وكان المركز قد بين في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:30 PM

"الأرصاد" تتوقع استمرار الأمطار على 7 محافظات في "جازان"

أشارت إلى أنه ستكون مصحوبة بالبرد وتدني مستوى الرؤية

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
2,620

تشهد عدد من محافظات "جازان" هطول أمطار من غزيرة الى متوسطة، استمرارًا للحالة المطرية التي تتعرض لها المنطقة خلال هذه الأيام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على سبع محافظات بجازان، تشمل "أحد السارحة، الدائر الريث، العارضة، العيدابي، فيفا وهروب".

وذكر أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم وتكون مصحوبة بالبرد والسيول وتدنٍ في مستوى الرؤية.

وكان المركز قد بين في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة