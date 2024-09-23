بالصور.. محافظة خباش تحتفل باليوم الوطني الـ 89

"العردان" هنأ القيادة الرشيدة والشعب بالمناسبة الكريمة

أقامت محافظة خباش، مساء أمس الاحتفال باليوم الوطني 89 في الساحة التي تم تخصيصها لذلك الاحتفال الكبير.

بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من مقر المحافظة وحتى المكان المخصص للاحتفال.

وفي كلمته بتلك المناسبة، هنأ محافظ خباش طلال بن درزي العردان، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم.

وتطرق "العردان" إلى تاريخ توحيد البلاد الغالية، بلاد التوحيد، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي أعلى كلمة الحق.

بعد ذلك، توالت فقرات الحفل بعدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء، وتلاها أوبريت وطني، قدمه الفنان محمد الشادي.

وتوالت فقرات الحفل بعدد من الألوان الشعبية التي تعبر عن الفرحة والولاء للوطن.

وعاشت محافظة خباش ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وتنوعت الفعاليات من عصر أمس وحتى وقت متأخر من الليل، وتم توزيع آلاف من الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمحافظة، وأصبحت سماء المحافظة مضيئة بألوان شعار الوطن من خلال فريق إضاءة متخصص، فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.