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تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الممارسات العدوانية لإسرائيل في القدس

قدمت طلبًا بالتنسيق مع فلسطين ودعم الصين

أعلنت تونس العضو بمجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس الأمن الدولي غداً، لبحث التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر.

وأضافت الوزارة أن الجلسة تهدف لبحث اعتداءات سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.

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تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الممارسات العدوانية لإسرائيل في القدس
سبق

أعلنت تونس العضو بمجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس الأمن الدولي غداً، لبحث التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر.

وأضافت الوزارة أن الجلسة تهدف لبحث اعتداءات سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
05:11 PM

تونس تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الممارسات العدوانية لإسرائيل في القدس

قدمت طلبًا بالتنسيق مع فلسطين ودعم الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تونس العضو بمجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة للمجلس الأمن الدولي غداً، لبحث التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر.

وأضافت الوزارة أن الجلسة تهدف لبحث اعتداءات سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.

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