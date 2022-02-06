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عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021

أجرت أكثر من 45 ألف فحص مخبري ونفذت 11 حملة تبرع بالدم

أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.

وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.

وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

صحة الطائف عيادات المشورة

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عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021
سبق

أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.

وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.

وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:11 PM

عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021

أجرت أكثر من 45 ألف فحص مخبري ونفذت 11 حملة تبرع بالدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.

وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.

وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

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