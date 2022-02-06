عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021
أجرت أكثر من 45 ألف فحص مخبري ونفذت 11 حملة تبرع بالدم
أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.
وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.
وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.
عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-06
أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.
وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.
وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:11 PM
عيادات المشورة بالطائف تستقبل أكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2021
أجرت أكثر من 45 ألف فحص مخبري ونفذت 11 حملة تبرع بالدم
أكدت صحة الطائف أن قسم فحص ما قبل الزواج بعيادات المشورة استقبل 12811 مراجعاً خلال العام الماضي 2021م فيما قدم خدماته التثقيفية لـ 16630 مستفيدًا.
وأكدت صحة الطائف أن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 288713 فحصًا مخبريًا، بالإضافة إلى إجراء 164098 فحصًا مخبريًا لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ 11 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 6224 متبرعًا، وذلك خلال نفس الفترة.
وأضافت أن المختبر الإقليمي يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية، فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.