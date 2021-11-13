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بالتزامن مع التقلبات الجوية.. "المدني" ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار

طالَبَ الجميعَ بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب

‬ دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: "عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار".

وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.

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بالتزامن مع التقلبات الجوية.. "المدني" ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار
سبق

‬ دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: "عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار".

وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
03:55 PM

بالتزامن مع التقلبات الجوية.. "المدني" ينصح بـ6 إجراءات عند هطول الأمطار

طالَبَ الجميعَ بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,460

‬ دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: "عند سقوط الأمطار؛ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو الاقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للانهيار".

وطالبت باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلهون حول تجمعات الأمطار ومراقبتهم بحرص.

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