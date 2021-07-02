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توقيع مذكرة بين "بيئة الدوادمي" وبوادر الرؤية.. والهدف مبادرة "السعودية الخضراء"

تتضمن تنفيذ سياج بطول 3 كم وزراعة 20 ألف شجرة ونقل المياه المعالجة

دشن محافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة وشركة بوادر الرؤية المحدودة، وذلك لتسييج وتشجير المنتزة رقم(١) والمنتزة رقم (٢) شرق محافظة الدوادمي.

وتأتي مبادرة المشروع التي جاءت من شركة بوادر الرؤية المحدودة بالتعاون مع مكتب البيئة والزراعة والمياه لتنفيذ سياج بطول 3 كم وزراعة أكثر من عشرين ألف شجرة ونقل المياة المعالجة تحقيقاً لمبادرة ولي العهد - حفظه الله - التي تم الإعلان عنها مؤخراً تحت اسم "مبادرة السعودية الخضراء" والتي من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة لزيادة الغطاء النباتي.

من جهته، أعرب مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الدوادمي هليل بن سمار الكرشمي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ محافظة الدوادمي لحضوره وتدشينه هذه المبادرة ودعمه وتشجيعه المبادرات والمشاركات المجتمعية البناءة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الكرشمي بأن تنفيذ هذه المبادرة سوف يسهم في تحقيق أهداف النظام البيئي من خلال التخلص من ملوثات الهواء وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، بالإضافة إلى استقرار المناخ وتحسين الاقتصاد والحفاظ على صحة الإنسان وزيادة الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر اخضراراً.

من جانبٍ آخر أوضح مدير شركة بوادر الرؤية المحدودة الشيخ مسعد بن نامي العتيبي أن هذا المشروع مساهمة من الشركة لمشاركة القطاع العام في التنمية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 مقدماً شكره للمحافظ ومدير مكتب البيئة والزراعة، لإتاحتهم الفرصة لهذه المبادرة وتنفيذها داعياً مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية وخدمة المواطن.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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توقيع مذكرة بين "بيئة الدوادمي" وبوادر الرؤية.. والهدف مبادرة "السعودية الخضراء"
سبق

دشن محافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة وشركة بوادر الرؤية المحدودة، وذلك لتسييج وتشجير المنتزة رقم(١) والمنتزة رقم (٢) شرق محافظة الدوادمي.

وتأتي مبادرة المشروع التي جاءت من شركة بوادر الرؤية المحدودة بالتعاون مع مكتب البيئة والزراعة والمياه لتنفيذ سياج بطول 3 كم وزراعة أكثر من عشرين ألف شجرة ونقل المياة المعالجة تحقيقاً لمبادرة ولي العهد - حفظه الله - التي تم الإعلان عنها مؤخراً تحت اسم "مبادرة السعودية الخضراء" والتي من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة لزيادة الغطاء النباتي.

من جهته، أعرب مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الدوادمي هليل بن سمار الكرشمي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ محافظة الدوادمي لحضوره وتدشينه هذه المبادرة ودعمه وتشجيعه المبادرات والمشاركات المجتمعية البناءة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الكرشمي بأن تنفيذ هذه المبادرة سوف يسهم في تحقيق أهداف النظام البيئي من خلال التخلص من ملوثات الهواء وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، بالإضافة إلى استقرار المناخ وتحسين الاقتصاد والحفاظ على صحة الإنسان وزيادة الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر اخضراراً.

من جانبٍ آخر أوضح مدير شركة بوادر الرؤية المحدودة الشيخ مسعد بن نامي العتيبي أن هذا المشروع مساهمة من الشركة لمشاركة القطاع العام في التنمية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 مقدماً شكره للمحافظ ومدير مكتب البيئة والزراعة، لإتاحتهم الفرصة لهذه المبادرة وتنفيذها داعياً مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية وخدمة المواطن.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
12:41 AM

توقيع مذكرة بين "بيئة الدوادمي" وبوادر الرؤية.. والهدف مبادرة "السعودية الخضراء"

تتضمن تنفيذ سياج بطول 3 كم وزراعة 20 ألف شجرة ونقل المياه المعالجة

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فلاح الجوفان - الدوادمي
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دشن محافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري بمقر المحافظة مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة وشركة بوادر الرؤية المحدودة، وذلك لتسييج وتشجير المنتزة رقم(١) والمنتزة رقم (٢) شرق محافظة الدوادمي.

وتأتي مبادرة المشروع التي جاءت من شركة بوادر الرؤية المحدودة بالتعاون مع مكتب البيئة والزراعة والمياه لتنفيذ سياج بطول 3 كم وزراعة أكثر من عشرين ألف شجرة ونقل المياة المعالجة تحقيقاً لمبادرة ولي العهد - حفظه الله - التي تم الإعلان عنها مؤخراً تحت اسم "مبادرة السعودية الخضراء" والتي من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة لزيادة الغطاء النباتي.

من جهته، أعرب مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة الدوادمي هليل بن سمار الكرشمي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ محافظة الدوادمي لحضوره وتدشينه هذه المبادرة ودعمه وتشجيعه المبادرات والمشاركات المجتمعية البناءة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الكرشمي بأن تنفيذ هذه المبادرة سوف يسهم في تحقيق أهداف النظام البيئي من خلال التخلص من ملوثات الهواء وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، بالإضافة إلى استقرار المناخ وتحسين الاقتصاد والحفاظ على صحة الإنسان وزيادة الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر اخضراراً.

من جانبٍ آخر أوضح مدير شركة بوادر الرؤية المحدودة الشيخ مسعد بن نامي العتيبي أن هذا المشروع مساهمة من الشركة لمشاركة القطاع العام في التنمية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 مقدماً شكره للمحافظ ومدير مكتب البيئة والزراعة، لإتاحتهم الفرصة لهذه المبادرة وتنفيذها داعياً مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية وخدمة المواطن.

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