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هيئة الاتصالات: 1718 ألف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة

في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبنسبة زيادة 34% عن العام الماضي

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1718 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.
وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ ( 344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام).
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 ملايين مكالمة.

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هيئة الاتصالات: 1718 ألف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1718 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.
وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ ( 344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام).
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 ملايين مكالمة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
02:07 PM

هيئة الاتصالات: 1718 ألف تيرابايت حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة

في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبنسبة زيادة 34% عن العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1718 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.
وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ ( 344 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستجرام).
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 ملايين مكالمة.

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