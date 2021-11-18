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لاعب أخضر التايكوندو الظافري يحصل على البرونزية الدولية

في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض ناصر الظافري الميدالية البرنزية في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019.

وتأتي تلك المشاركة ضمن الاستعدادات لتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الظافري قد تجاوز الهولندي في دور الثمانية وقريب من التأهل للنهائي ووصل لهذا الدور بعد فوزه لثلاث مباريات متتالية وشارك في البطولة ( 45) دولة و(1400 )لاعب.

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني محمد سعد القحطاني المشرف الفني على اللاعب خلال المنافسات.

من جانبه قال رئيس البعثة العقيد فهد الصعيري كنا نطمح بالذهب لكن الحظ عاند اللاعب في الرمق الأخير والطموح كبير في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة خاصة وإننا نملك حالياً ذخيرة من اللاعبين المؤهلين يقودهم مدربون أكفاء.

المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض الظافري بطولة فرنسا المفتوحة الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب أخضر التايكوندو الظافري يحصل على البرونزية الدولية
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض ناصر الظافري الميدالية البرنزية في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019.

وتأتي تلك المشاركة ضمن الاستعدادات لتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الظافري قد تجاوز الهولندي في دور الثمانية وقريب من التأهل للنهائي ووصل لهذا الدور بعد فوزه لثلاث مباريات متتالية وشارك في البطولة ( 45) دولة و(1400 )لاعب.

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني محمد سعد القحطاني المشرف الفني على اللاعب خلال المنافسات.

من جانبه قال رئيس البعثة العقيد فهد الصعيري كنا نطمح بالذهب لكن الحظ عاند اللاعب في الرمق الأخير والطموح كبير في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة خاصة وإننا نملك حالياً ذخيرة من اللاعبين المؤهلين يقودهم مدربون أكفاء.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:50 PM

لاعب أخضر التايكوندو الظافري يحصل على البرونزية الدولية

في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض ناصر الظافري الميدالية البرنزية في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019.

وتأتي تلك المشاركة ضمن الاستعدادات لتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الظافري قد تجاوز الهولندي في دور الثمانية وقريب من التأهل للنهائي ووصل لهذا الدور بعد فوزه لثلاث مباريات متتالية وشارك في البطولة ( 45) دولة و(1400 )لاعب.

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني محمد سعد القحطاني المشرف الفني على اللاعب خلال المنافسات.

من جانبه قال رئيس البعثة العقيد فهد الصعيري كنا نطمح بالذهب لكن الحظ عاند اللاعب في الرمق الأخير والطموح كبير في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة خاصة وإننا نملك حالياً ذخيرة من اللاعبين المؤهلين يقودهم مدربون أكفاء.

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